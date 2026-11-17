SANTA CLARA (dpa-AFX) - NVIDIA hat nicht vor, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang hatte wenige Stunden zuvor auf Rufe nach seiner Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Der Verwaltungsrat hatte bereits am Vortag über Medienberichte verlauten lassen, es gebe keine Pläne für die Rückkehr Huangs./so/DP/he