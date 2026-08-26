NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 05:05:00
Nvidia kündigt Jetson Orin Nano 2 für Roboter und kompakte KI-Systeme an
Der neue Einplatinencomputer soll die KI-Leistung verdoppeln. Nvidia will damit autonome Roboter und Drohnen steuern lassen. Der Marktstart ist aber erst 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
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25.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|21.11.24
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