Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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15.08.2026 15:38:00
Nvidia legt Milliarden-Beteiligung an SpaceX und Intel offen
Mit Dutzenden Milliarden ist Nvidia an seinen direkten Kunden für KI-Beschleuniger beteiligt. Erstmals wurden die Zahlen nun öffentlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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