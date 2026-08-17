NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.08.2026 23:30:01
Nvidia Lines Up $105 Billion For OpenAI. Here's What it Means For Investors.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) said on Monday that it will back as much as $105 billion in financing for a massive OpenAI data center campus in Ohio. The chipmaker will also invest $1.5 billion into SB Energy, the SoftBank unit developing the site.In return, OpenAI committed to exclusively using Nvidia chips onsite.OpenAI will lease the site for 20 years, which will eventually grow to provide 8 gigawatts (GW) of compute -- a massive target. That's more than enough energy to power New York City on a typical day. It's also an expensive target; each GW typically costs something like $50 to $60 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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