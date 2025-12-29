Apple Aktie

Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

29.12.2025 19:00:00

Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt zurück

4,63 Billionen Dollar: So schwer ist Chiphersteller Nvidia mittlerweile, wie eine neue Analyse ergibt. Damit steigt der Konzern zum wertvollsten der Welt auf. Europäische Firmen sind erst auf den hinteren Plätzen vertreten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
