NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.10.2026 09:48:00
Nvidia Looks Cheap. Here's 1 Reason I'd Still Be Cautious.
Much, if not most, of the credit for the current artificial intelligence (AI) boom belongs to Nvidia (NASDAQ: NVDA). Since the stock hit a cyclical low a little bit more than four years ago, it has risen by more than 1,700%, driven higher by the tech sector's insatiable demand for its graphics processing units -- the accelerators that power most AI data centers.
Despite that remarkable stock price increase, Nvidia trades now at a price-to-earnings (P/E) ratio of 27. That's just above the current S&P 500 average of 26. Given that it is still delivering annual revenue growth that is often in the triple-digit percentages, that factor in itself may persuade investors to buy the stock.
Nonetheless, investors may want to take a more cautious approach. Here's why.
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