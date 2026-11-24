NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 11:06:02
Nvidia Lost $2.75 Trillion in 45 Days -- More Than the Market Cap of 496 S&P 500 Companies -- and Investors Wagering on a Quick Bounce to New Highs May Be Disappointed
For the better part of the last four years, the evolution of artificial intelligence (AI) has been the stock market's leading catalyst, and Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been at the center of this revolution. Nvidia's graphics processing units (GPUs) are what make AI-accelerated data centers tick, with none of its competitors particularly close to rivaling the compute capabilities of its GPUs.
But over the previous seven weeks (ending Nov. 20), it's been an entirely different story for what had been Wall Street's largest publicly traded company. In a span of 45 calendar days (33 trading sessions), Nvidia has lost $2.75 trillion in market value -- more than the market cap of 496 S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) companies and all but four of more than 5,200 publicly traded companies, one of which is Nvidia.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|143,20
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|QUICK CO LTD
|818,00
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