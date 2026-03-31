NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
31.03.2026 15:09:37
NVIDIA, Marvell Technology Announce Partnership; NVIDIA Invests In Marvell
(RTTNews) - NVIDIA (NVDA) and Marvell Technology (MRVL) announced a strategic partnership to connect Marvell to the NVIDIA AI factory and AI-RAN ecosystem through NVIDIA NVLink Fusion, offering customers building on NVIDIA architectures choice and flexibility in developing next-generation infrastructure. The companies will also collaborate on silicon photonics technology. Also, NVIDIA has invested $2 billion in Marvell.
The companies will partner to transform telecommunication network into AI infrastructure with NVIDIA Aerial AI-RAN for 5G/6G, and advance world-class networking for AI, including advanced optical interconnect solutions and silicon photonics technology.
In pre-market trading on NasdaqGS, Marvell shares are up 8.3 percent to $95.09.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Optimismus in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
18:01
|NYSE-Handel: Dow Jones legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
18:01
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)