Nvidia May Have Won the AI Training Race, but the Bigger Opportunity Is Likely Still Ahead

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has already won one of the biggest races in the technology sector.

Its graphics processing units (GPUs) provide the key computing power for the majority of the servers used to train today's most advanced artificial intelligence models. But here's the part of the company's opportunity that investors may be underestimating: Training AI is only the beginning.

Once an AI model has been trained, it can be deployed so that people can actually use it. And every time an AI is tasked with answering a question, writing computer code, generating an image, searching for information, or completing a task, the computing infrastructure built around Nvidia's hardware gets called upon again.

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