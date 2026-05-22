NVIDIA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NVIDIA hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 81,62 Milliarden USD gegenüber 44,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at