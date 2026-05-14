NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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14.05.2026 11:00:00

Nvidia moves one step closer to a breakthrough on Chinese exports after reaching another milestone

Nvidia’s chief executive Jensen Huang has been lobbying for a long time for the ability to export advanced semiconductor chips to China in the face of opposition from both Washington and Beijing. It appears a breakthrough might have been made.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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