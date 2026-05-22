NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
22.05.2026 14:59:00
Nvidia poured $18.6 billion into venture-capital investments in just three months. Where does the cash trail lead?
A rapidly growing asset class on Nvidia’s balance sheet reveals how deeply tethered its future is to the financial health of its partnersWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)