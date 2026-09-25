NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.09.2026 10:04:00
Nvidia Raised Its Dividend 2,400%, but a $10,000 Investment Still Pays Just $44 a Year
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock's run throughout the artificial intelligence (AI) revolution is the kind of story people talk about like folklore. If you invested in Nvidia on Nov. 30, 2022 -- the day OpenAI released ChatGPT to the public -- shares closed around $16.87 on a split-adjusted basis. Given their current level around $225, that's roughly a 1,230% gain. This would make a $10,000 investment at that time worth more than $132,000 today. That is not a typo.
The problem is Nvidia stock doesn't feel like that multibagger trade anymore. The easy valuation expansion is gone because investors are hunting the next AI breakout candidate. That shift helps explain another headline: back in May, Nvidia raised its quarterly dividend from $0.01 to $0.25 a share -- a 2,400% increase.
While the old dividend payout was a courtesy, the new one looks like an attempt to appeal to a broader shareholder base: pensions, passive income investors, or anyone else who needs a reason to stick around after the initial moonshot rally.
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|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
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