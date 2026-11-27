NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 02:59:22
Nvidia reinstates former CEO Jensen Huang despite China espionage scandal
Nvidia's board voted unanimously to bring back the disgraced CEO, who resigned this month amid news of his affairs. He's suspected of having had a relationship with a Chinese intelligence asset.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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