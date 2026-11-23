NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 15:53:15
NVIDIA Reinstates Jensen Huang As President And CEO
(RTTNews) - Chip giant NVIDIA Corporation (NVDA) on Monday said it has reinstated Jensen Huang as its President and Chief Executive Officer, effective immediately, following a unanimous board decision.
The board said it was satisfied with Huang's candor and leadership after discussions and meetings. Input from senior U.S. government officials also led the board to conclude that his return posed no national security risk.
Board Chair Harvey Jones said Huang as the right person to lead the company. Meanwhile, Huang expressed gratitude to the board, employees, shareholders and partners. Colette Kress will continue serving as chief financial officer, while Jones remains board chair.
Meanwhile, an independent committee is continuing an investigation into reports that Huang was targeted by a foreign intelligence effort. NVIDIA has also established a new committee to oversee national security and export-control compliance.
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