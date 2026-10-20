NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.10.2026 20:08:01
Nvidia Reportedly Just Landed $35 Billion In Chip Orders From Chinese Companies. Here's Why That Could Be Great News for the Stock
It has not been an easy couple of weeks for the artificial intelligence giant Nvidia (NASDAQ:NVDA), whose stock has fallen by over 9%.
AI concerns have been front and center, as Anthropic appears to be dragging its feet on its suspected initial public offering, and as investors fret about some of the balance sheets of debt-laden neoclouds.
Nvidia is still having a solid year, but the company has posted incredibly strong results in its first two quarterly reports and arguably hasn't been rewarded as much as some investors would have expected.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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20.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|14.09.26
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|18.03.26
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|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.