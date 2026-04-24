NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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24.04.2026 15:03:00

Nvidia Reports Earnings Next Month. Here's Why I'm Not Buying the Stock Before the Report.

Artificial intelligence (AI) chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) reports its fiscal first-quarter results next month, on May 20. And we can say with near certainty that the numbers will look impressive.After all, the company's most recent quarterly update was exceptional. In its fiscal fourth quarter of 2026 (the period ended Jan. 25, 2026), revenue rose 73% year over year to $68.1 billion. Data center revenue, specifically, climbed 75% year over year to $62.3 billion. And earnings per share nearly doubled.Further, management guided for fiscal first-quarter revenue of $78 billion, plus or minus 2%. That would represent another sequential step higher from fiscal Q4.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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