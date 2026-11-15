NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.11.2026 18:30:02
Nvidia Reports Earnings on Nov. 17. Here's What Investors Should Be Watching.
With its stock down over 30% from its October peak, Nvidia (NASDAQ:NVDA) has a lot to prove when it reports earnings on Nov. 17.
The chip designer is, of course, no stranger to big expectations. Indeed, for 14 consecutive quarters, its revenue has beaten even the upper end of management's forecast. Last quarter alone, Nvidia generated about $96 billion in sales, more than double the year before and more than $3 billion above the high end of its forecast.
This earnings report feels different, though. And not only because Jensen Huang won't be leading the call. Even before his resignation on Nov. 11, several questions hung over the chip designer's future, chief among them whether its customers would continue spending heavily on AI data centers.
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Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
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