NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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14.05.2026 04:11:00

Nvidia Reports Earnings This Month, and I'm Not Buying Shares. 1 AI Stock to Buy Now Instead.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is set to report its fiscal first-quarter 2027 results after the market closes on May 20. Heading into the report, shares sit near record highs, up about 21% year to date as of this writing. The AI chipmaker has also guided for fiscal first-quarter revenue of about $78 billion -- a forecast that implies approximately 75% year-over-year growth.So why am I not buying ahead of what will almost certainly be another amazing quarter?The issue is that the very customers funding this surge are increasingly building or commissioning their own artificial intelligence (AI) chip alternatives, while the stock's valuation already prices in years of uninterrupted dominance. And with a price-to-earnings ratio of about 46 as of this writing, even small shifts in the demand picture could weigh on shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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