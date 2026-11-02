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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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03.11.2026 00:17:01

Nvidia Reports Nov. 17. History Says What Its Stock Usually Does Next.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) will report results for the three months ended Oct. 25 (its fiscal third quarter of 2027) after the close on Tuesday, Nov. 17. As of this writing, shares sit near $205, putting the stock about 14% under its Oct. 6 closing high of $239.24.

Investors hoping a strong report can push the stock back toward its record might want to see how the artificial intelligence (AI) chip giant's shares have reacted lately. In all of Nvidia's past 10 reports, going back to May 2024, revenue beat the top of the range management had forecast. But the stock fell the next trading day after six of those.

Still, I don't think this record is much of a reason to avoid the stock before the report.

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