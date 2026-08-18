Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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18.08.2026 21:46:01
Nvidia Reveals a $21 Billion Position in SpaceX. Here's How That Could Impact Its Earnings
Nvidia (NASDAQ: NVDA) invests in many promising growth companies, and one of its largest positions is in Space Exploration Technologies Corp, also known as SpaceX. When Nvidia recently filed its 13F holdings report, which identified its largest investments, SpaceX was near the top of the list, worth $21 billion as of the end of June. The only larger holding for Nvidia was in Intel, where its investment was worth close to $30 billion.For Nvidia investors, that means they're getting indirect exposure to the top IPO of 2026 thus far. But will having so much exposure to SpaceX cause problems for the tech company later on, given how volatile the newly issued space stock has been since going public?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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