NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.09.2026 00:26:50
Nvidia rival AMD to buy industry pioneer’s AI startup World Labs for US$8.2 billion
The deal will bolster AMD’s offerings by allowing it to provide a variety of AI models to customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|201,15
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.