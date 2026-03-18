NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.03.2026 11:50:00
Nvidia says it’s now getting orders from China. Is this the catalyst to get the stock out of its trading range?
Nvidia’s share price has stalled in the last six months despite a robust order book and positive earnings developments. Wider AI capex concerns have weighed on the stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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