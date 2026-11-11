11.11.2026 15:46:43

Nvidia Scandal Puts Lori Huang, Jensen Huang’s Wife, In the Spotlight

Lori Huang, who has been married to the Nvidia chief executive for more than 40 years, stands out among tech titan spouses for how private she has been.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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