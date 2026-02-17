Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
17.02.2026 22:15:06
Nvidia secures multibillion-dollar Meta deal as it battles chip rivals
Social media group will purchase millions of chips even as it tries to develop its own AI hardwareWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!