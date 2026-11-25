NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 23:00:02
Nvidia Sell-Off: You Won’t Believe How Cheap the Stock Is
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock has had a busy few weeks. It was heavily affected by the resignation of its co-founder and CEO, Jensen Huang, and questions are now surfacing about how much of Nvidia's sales were conducted legally and whether any of its chips ended up in China. Huang is now back as CEO, but there is no definitive answer on export issues, and the market isn't sticking around to find out the conclusion of this saga.
Instead, it has sold off Nvidia's stock to a point not seen in years. In fact, with its stock closing at about $125 per share on Friday, it's traded at a price not seen since May 2025. After Huang returned, the stock rose to around $155 per share. Nvidia stock hasn’t been priced this low since mid-2025.
However, Nvidia has grown significantly as a company since then, making its valuation cheap. But just how cheap is it? Let's take a look.
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