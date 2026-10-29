Nvidia Shareholders Have a Major Reason to Be Bullish After Jensen Huang's Latest Announcement

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) GTC Conference in Berlin ran from Oct. 20 through Oct. 22, and CEO Jensen Huang shared some interesting insights into the evolution of the artificial intelligence (AI) market. In addition to expounding on the importance of AI technologies for European countries and companies, Huang detailed the significance of new technologies from his company.

Huang's keynote at the GTC event focused heavily on data centers transitioning into "AI factories" -- and he highlighted a new Nvidia product that's set to be central to the transformation. Here's why Nvidia's recent shifts in approach to the AI data center market look like a bullish development for shareholders.

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