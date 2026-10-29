Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 05:00:00

Nvidia Shareholders Have a Major Reason to Be Bullish After Jensen Huang's Latest Announcement

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) GTC Conference in Berlin ran from Oct. 20 through Oct. 22, and CEO Jensen Huang shared some interesting insights into the evolution of the artificial intelligence (AI) market. In addition to expounding on the importance of AI technologies for European countries and companies, Huang detailed the significance of new technologies from his company.

Huang's keynote at the GTC event focused heavily on data centers transitioning into "AI factories" -- and he highlighted a new Nvidia product that's set to be central to the transformation. Here's why Nvidia's recent shifts in approach to the AI data center market look like a bullish development for shareholders.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bullish 28,47 -0,90% Bullish
NVIDIA Corp. 185,92 -1,41% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX im Minus -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende geben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen