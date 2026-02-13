NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.02.2026 11:30:00
Nvidia Shares Are Actually Cheaper Than They Were Before ChatGPT. Here's Why.
When OpenAI released ChatGPT to the public on Nov. 30, 2022, shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) were priced at $1.69 per share, adjusting for stock splits. As of Wednesday's market close, shares were priced at $191.10, a stunning 11,208% rise that would have turned every $1,000 invested back then into $113,900.Even over three-plus years, it's the kind of gain investors dream of getting even once. But amazingly, Nvidia may still have significant upside remaining. In fact, there's reason to think that shares are even cheaper than they were at ChatGPT's debut. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
