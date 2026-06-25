NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.06.2026 12:12:00
Nvidia Should Be on Your Buy List if You Are This Type of Investor
Nvidia (NASDAQ: NVDA) finds itself in an enviable but challenging position. Due to its $4.9 trillion market cap, growth investors seeking gains of tenfold or more are now more likely to seek smaller companies that could increase by such multiples without reaching record sizes.Fortunately, that high market cap, along with Nvidia's growth and valuation, could attract a new group of investors who want growth without sacrificing safety. This arguably means that a certain type of person should buy this semiconductor stock at current levels.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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