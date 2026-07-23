Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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24.07.2026 00:38:24
Nvidia signs US$1.5 billion accord with semiconductor firm Amkor for chip packaging
This boosts Amkor’s production in Asia to create a geographically diverse and resilient global supply chainWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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