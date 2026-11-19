NVIDIA lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115,84 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at