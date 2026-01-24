Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
24.01.2026 16:01:00
Nvidia soll UVP von Grafikkarten nur per Subvention erreicht haben
Einem Bericht zufolge soll Nvidia ein Rabattprogramm für Grafikkartenhersteller gestrichen haben. Vor allem die RTX 5080 könnte nun viel teurer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
