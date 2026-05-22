NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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22.05.2026 14:59:00
Nvidia spent $18.6 billion on venture investments in 3 months. Where does the cash trail go?
A rapidly growing asset class on Nvidia’s balance sheet reveals how deeply tethered its future is to the financial health of its partnersWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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