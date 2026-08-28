NVIDIA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NVIDIA stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 148,19 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54,01 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 147,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56 097,68 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 139 102,32 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at