NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.03.2026 21:21:00
Nvidia Stock: Buy, Sell, or Hold?
Shares of artificial intelligence (AI) chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) have slid more than 5% since the company's most recent earnings report, despite the business posting massive, accelerating growth. With the company commanding a market capitalization of $4.5 trillion, it's fair to wonder whether it can keep growing so rapidly for much longer -- and that may be what the market is doing.Yes, Nvidia's revenue growth is accelerating now. But what will happen to the stock when growth starts decelerating? Even more, can the company maintain its robust margins as competition heats up?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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