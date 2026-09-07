NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.09.2026 21:00:01
Nvidia Stock: Is It Still a Good Buy at $230?
Nvidia (NASDAQ:NVDA)'s stock is having another terrific year in 2026, rising by around 24% thus far. Although it was initially off to a poor start, it's beating the market yet again, as the S&P 500 has risen by a more modest rate of 13%. The tech giant has been leading the artificial intelligence (AI) revolution with its cutting-edge chips, and its recent quarterly results showcased just how strong demand remains, with its growth rate accelerating from the previous quarter.Currently, the AI stock is trading around $230 as it approaches a new all-time high. Is it still a good buy at its current levels?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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