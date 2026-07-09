NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.07.2026 01:00:00

Nvidia Stock: What Investors Need to Know After Its Most Recent AI Deal

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is at the center of a new catalyst as agentic AI moves deeper into enterprise workflows. The bullish thesis is simple: if AI agents become the next major software wave, Nvidia's GB300 Blackwell Ultra could remain a critical foundation. But the value-capture battle is getting more complicated.Stock prices used were the market prices of July 3, 2026. The video was published on July 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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