Nvidia (NASDAQ:NVDA) shares closed at $165.05 on Monday, surging 31% from Friday's $125.53, after the company said its board had reinstated Jensen Huang as president, CEO and director. The gain added about $950 billion to Nvidia's market value, which rose to about $3.98 trillion.

The rally recovered most of the losses the stock incurred after Huang stepped down. Nvidia disclosed on Nov. 12 that the board had accepted his resignation the day before and named Chief Financial Officer Colette Kress interim CEO. The stock closed at $173.73 on Nov. 11 and fell 28% over the next seven trading days. Monday's close is still 5% below that level and 31% below the all-time closing high of $239.24 set on Oct. 6.

Jensen Huang. Image source: Nvidia.

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