NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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01.10.2026 00:17:01
Nvidia Stock Can Top $400 in 5 Years If One Assumption Holds Up
Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at around $229 on Monday, Sept. 28, giving the artificial intelligence (AI) chip leader a market cap of about $5.5 trillion. For the stock to trade above $400 five years from now, it would have to rise around 75% from that close, or about 12% a year.
It's asking a lot of a business already this big. But I think it's a reachable target, if one assumption holds up.
Image source: Nvidia.
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