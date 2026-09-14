NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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14.09.2026 21:30:00

Nvidia Stock Could Get a Boost From CoreWeave's Latest Announcement

CoreWeave (NASDAQ: CRWV), a provider of cloud-based AI infrastructure services, recently launched a new hands-on service called Physical AI Field Engineering. The company will send its own experts to work directly inside its engineering and manufacturing clients -- including auto, aerospace, and robotics companies -- and help them build physical AI applications.

Traditional AI software is easy to train as long as it deals with digital data, but producing physical products -- such as car parts, sensors, and rocket engines -- is messier because many data scientists don't understand physics and engineering. Most engineers also don't know how to build and train large language models (LLMs) for AI platforms.

Image source: Getty Images.

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