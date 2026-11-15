NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.11.2026 09:52:02
Nvidia Stock Could Have Its First Losing Year Since 2022. Here's What It Did After Its Last 7.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock ended 2025 at $186.50. As I write this, shares trade near $166, about 11% lower this year with about six weeks of trading left. On Nov. 12, the day the company announced that Jensen Huang had resigned as CEO, the stock briefly dropped to $148.80.
Unless shares get back to $186.50 or above by year-end, 2026 will be the artificial intelligence (AI) chipmaker's first losing calendar year since 2022. It'd be just the eighth losing year in the stock's history as a public company.
For shareholders, the history is encouraging, because the growth stock gained the year after five of its seven earlier down years. But the big rebounds all followed far deeper losses than this year's, at times when Nvidia's profits were shrinking. Neither is true now.
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