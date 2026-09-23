Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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23.09.2026 06:00:00
Nvidia Stock Could Surge by 2028: Here's How Beginners Can Get In Now According to Motley Fool's Price Estimates
Even if you're a total novice to the stock market, you've probably heard of Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Nvidia is now the most valuable company in the world, worth more than $5 trillion. Its chips have formed the backbone of the AI revolution, and the top AI labs and cloud computing platforms rely on them to make AI applications run.
If you were fortunate enough to buy Nvidia a decade ago and hold it, you would have made a huge return as the stock is up more than 14,000% during that time. That means a $1,000 investment in Nvidia would now be worth more than $14,000.
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