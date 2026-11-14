Nvidia Stock Falls Below $165 After Its CEO Resigns: Is It a Bargain Buy?

Nvidia (NASDAQ:NVDA) shares fell to roughly $165 this week, after the company announced that co-founder Jensen Huang had resigned as president and CEO, effective immediately. He also left the board. CFO Colette Kress will serve as the interim CEO of the tech giant, while the board searches for a permanent replacement. The search will include both internal and external candidates.

The SEC filing announcing Huang's resignation doesn't give a reason, but the board was reportedly considering ousting Huang over several recently revealed personal conduct issues, including reports of an affair with a woman whom U.S. intelligence officials reportedly suspected of working for Chinese intelligence, allegations China has denied. I won't rehash the recent news too much, but wanted to focus on one question that is likely on many investors' minds. After the recent drop, Nvidia trades about 33% below its all-time high, set less than six weeks ago. Is this a buying opportunity?

Image source: Nvidia.

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