NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.11.2026 14:42:01
Nvidia Stock Fell Below $150 Again, Even With Jensen Huang Back. Is It a Bargain Buy?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors have been on quite a rollercoaster ride over the past two weeks. Longtime CEO Jensen Huang resigned on Nov. 12, the stock slid to $125.53 by Nov. 20, and then the board reversed course and reinstated Huang on the morning of Nov. 23. Shares soared more than 30%, for their best single day since 2003.
But the celebration didn't last. As AI stocks sold off again, Nvidia gave back some of that gain, closing at just over $150 on Nov. 27, about 35% below the October record. With the leadership question largely behind it, I think the stock looks like a bargain, and here's why I'm finally starting to build a position at these levels.
Image source: Nvidia.
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