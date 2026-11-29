Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors have been on quite a rollercoaster ride over the past two weeks. Longtime CEO Jensen Huang resigned on Nov. 12, the stock slid to $125.53 by Nov. 20, and then the board reversed course and reinstated Huang on the morning of Nov. 23. Shares soared more than 30%, for their best single day since 2003.

But the celebration didn't last. As AI stocks sold off again, Nvidia gave back some of that gain, closing at just over $150 on Nov. 27, about 35% below the October record. With the leadership question largely behind it, I think the stock looks like a bargain, and here's why I'm finally starting to build a position at these levels.

Image source: Nvidia.

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