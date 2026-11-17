NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2026 10:17:02
Nvidia Stock Fell Below $170. Here’s Why It Could Be a Screaming Buy.
The bigger they are, the harder they fall. That adage is playing out before investors' eyes with Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Throughout most of the past year, Nvidia ranked as the world's largest company by market cap. However, the chip stock plunged more than 30% below its previous high, forfeiting its top spot to Apple (NASDAQ:AAPL). Nvidia's shares now trade below $170 for the first time in nearly eight months.
But buying Nvidia on the dip has proven a smart strategy in the past. The stock could be a screaming buy yet again.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,38
|-0,38%