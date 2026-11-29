The markets were stunned once again last Monday by the abrupt announcement that Jensen Huang would be reinstated as CEO of tech giant Nvidia(NASDAQ:NVDA). While many ideas are floating around about what exactly happened, the board said simply that, based on conversations with senior U.S. officials, it believed Huang is not a national security threat. Board Chair Harvey Jones said that it "believes Jensen is the right person to lead Nvidia, and that his reinstatement is in the best interests of our stockholders, employees, partners, and customers."

Nvidia stock initially surged 35% off its lows following the announcement—after dropping 33% during his absence—though shares have since given back some of those gains. Here's why the market still views his return as a positive development.

Jensen Huang created Nvidia 33 years ago and has led it to become the most consequential artificial intelligence (AI) stock today. Prior to his dismissal, it had become the most valuable company in the world, and it's the lynchpin for the most advanced AI development.

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