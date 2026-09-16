Nvidia Stock Forecast: Where Investors Could Stand in 5 Years

The artificial intelligence (AI)-fueled surge in shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) has made it the largest company in the world with a market cap of over $5 trillion.

It has reached this position following a stunning jump of almost 10x in the stock price over the past five years. Investors may now be wondering whether Nvidia can achieve another 10x jump over the next five years, especially given its enormous market cap.

We will take a closer look at Nvidia's prospects and see how much upside investors can expect from this AI stock over the next five years.

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