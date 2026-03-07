NVIDIA Aktie
Nvidia Stock Has Fallen Almost 5% This Year. Is Now a Good Time to Buy?
Tech investors have had a volatile start to 2026, and artificial intelligence (AI) darling Nvidia (NASDAQ: NVDA) hasn't been spared. As of this writing, the semiconductor giant's stock has fallen almost 5% year to date.With shares taking a breather after an incredible multi-year run, investors might be wondering if this is a rare opportunity to buy the dip.Or is the market right to be cautious about a stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
