NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

07.03.2026 17:47:00

Nvidia Stock Has Fallen Almost 5% This Year. Is Now a Good Time to Buy?

Tech investors have had a volatile start to 2026, and artificial intelligence (AI) darling Nvidia (NASDAQ: NVDA) hasn't been spared. As of this writing, the semiconductor giant's stock has fallen almost 5% year to date.With shares taking a breather after an incredible multi-year run, investors might be wondering if this is a rare opportunity to buy the dip.Or is the market right to be cautious about a stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
26.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 153,16 -2,88% NVIDIA Corp.

19:50 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
