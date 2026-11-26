NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.11.2026 18:57:02
Nvidia Stock Has Found Its Next Big Catalyst, Making the Stock a Once-in-a-Decade Buying Opportunity.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been hammered on the market lately. Even a strong set of quarterly results from the company earlier this month couldn't change investor sentiment, before the reinstatement of co-founder Jensen Huang as CEO sparked a massive rally earlier this week.
However, investors will do well to look past the noise and focus on the company's financial performance. Nvidia easily beat Wall Street's expectations for the third quarter of fiscal 2027 (which ended Oct. 25). The company's guidance clearly indicates that its incredible growth is sustainable, driven by the data center business that played a central role in boosting its revenue and earnings last quarter.
However, there is another segment that's starting to move the needle for the company, and I won't be surprised to see this business becoming massive over the next decade.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|139,86
|1,22%