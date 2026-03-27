NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.03.2026 04:30:00
Nvidia Stock Has Gone Nowhere for 6 Months. What Will It Take for Shares to Go Higher?
Over the last six months, shares of artificial intelligence (AI) semiconductor designer Nvidia (NASDAQ: NVDA) have gone nowhere. In fact, as of this writing, the stock is actually down slightly over that time frame.For investors casually watching the headlines, this stock performance might seem entirely disconnected from reality. After all, the business continues to fire on all cylinders, posting exceptional top-line growth and signaling sustained demand from the world's largest technology enterprises.So what will it take for shares to go higher? The issue requires looking beyond current momentum and understanding how the market prices hardware businesses amid a historic spending boom.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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27.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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27.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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27.03.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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27.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
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|Bernstein Research
|17.03.26
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|18.03.26
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|17.03.26
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|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
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|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
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|RBC Capital Markets
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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